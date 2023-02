Fognini-Barrios Vera oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Rio de Janeiro 2023

Fabio Fognini se la vedrà contro Marcelo Tomas Barrios Vera nel primo turno del torneo ATP 500 di Rio de Janeiro 2023 (terra battuta). Il ligure è reduce dal titolo in doppio conquistato sul rosso di Buenos Aires insieme al connazionale ed amico Simone Bolelli. In singolare, tuttavia, deve ancora vincere una partita nel nuovo anno. I bookmakers lo danno leggermente sfavorito contro il cileno, classificato ben oltre i primi cento giocatori del mondo (196 ATP) ma galvanizzato da due buonissimi incontri disputati all’interno del tabellone cadetto.

Qui, infatti, non ha lasciato scampo prima allo slovacco Jozif Kovalik e poi al connazionale Alejandro Tabilo. Fognini ha tutte le carte in regola per accedere agli ottavi di finale, dove incontrerebbe uno tra il numero uno del seeding Carlos Alcaraz oppure la wild card locale Mateus Alves. Nella città brasiliana ha sempre giocato alla grande. Nel 2015 riuscì addirittura ad arrivare fino all’ultimo atto, dove ad imporsi fu in due set lo spagnolo David Ferrer. Ritrovare quelle sensazioni sarà fondamentale per provare a battere l’ostico qualificato sudamericano.

Fognini e Barrios Vera scenderanno in campo oggi (martedì 21 febbraio). I due giocatori sono pianificati come secondo match di giornata sulla Quadra 1. Prima di loro la sfida tra lo spagnolo Roberto Carballes Baena e l’argentino Francisco Cerundolo (inizio fissato non prima delle ore 20:30 italiane). La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure mediante la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP). Anche Sportface.it monitorerà la partita di primo turno tra Fognini e Barrios Vera fornendo ai propri lettori news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.