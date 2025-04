Una domenica speciale che Flavio Cobolli ricorderà per tanto tempo, quella del primo titolo a liveello ATP. Arriva a Bucarest, con una splendida prestazione in finale che ha portato alla vittoria ai danni della prima testa di serie del tabellone Sebastian Baez. Un trionfo netto, in due set, contro un avversario che in questi tornei raccoglie sempre tanto, nonostante qualch sofferenza di troppo nel finale, quando ha chiuso soltanto al settimo match point. E invece si conclude nel migliore dei modi una settimana perfetta per il romano, che farà il viaggio Bucarest-Montecarlo con una valigia piena di punti, soldi e soprattutto fiducia in vista del resto della stagione.

Cobolli, quindi, in Romania ha trovato la scossa tanto attesa dopo un primo trimestre di 2025 complicato. Il romano, infatti, si è presentato al torneo di Bucarest con una striscia di otto sconfitte consecutive, legate anche, in alcune situazioni, a una condizione fisica non eccellente. Questa settimana, quindi, è stata una vera e propria boccata d’ossigeno per Flavio, che può guardare ai prossimi importanti impegni con rinnovata fiducia. E con un ranking che migliora sensibilmente.

IL NUOVO RANKING E IL MONTEPREMI

Cobolli, infatti, grazie al suo primo titolo nel circuito maggiore da domani si riporta al 36° posto nel ranking. Un balzo importante rispetto a meno di sette giorni fa, visto che le posizioni recuperate sono ben undici. In questo modo, Flavio si piazza poco dietro a Matteo Berrettini e si avvicina al suo best ranking, la 30esima posizione risalente a fine aprile. Per quanto riguarda il lato economico, Cobolli torna lascia Bucarest con un bottino di 90.675 euro.

TABELLONE E RISULTATI BUCAREST

MONTEPREMI ATP BUCAREST 2025

PRIMO TURNO – € 6.390

SECONDO TURNO – € 10.460

QUARTI DI FINALE – € 18.015

SEMIFINALE – € 31.090

FINALISTA – € 52.890

VINCITORE – € 90.675

PUNTI PER IL RANKING ATP BUCAREST 2025

PRIMO TURNO – 1 punto

SECONDO TURNO – 25 punti

QUARTI DI FINALE – 50 punti

SEMIFINALI – 100 punti

FINALISTA – 165 punti

VINCITORE – 250 punti