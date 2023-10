Diritti Tv Serie A, Carnevali: “Equilibrio finanziario e sportivo devono andare di pari passo”

Durante l’evento “Gli Stati Generali del Calcio”, evento all’interno del Festival dello Sport 2023, in corso a Trento, son arrivate le parole di Giovanni Carnevali. L’amministratore delegato del Sassuolo ha parlato in relazione al tema dei Diritti Tv di Serie A, per cui, come detto da Casini sono giorni decisivi per la decisione.

Le parole di Carnevali: “L’equilibrio finanziario e quello sportivo devono andare di pari passo. Il nostro obiettivo è quello di rimanere in Serie A: nonostante Sassuolo sia una città piccola abbiamo già uno stadio di proprietà, realizzato con risorse esclusivamente private. Siamo quelli che hanno i prezzi dei biglietti più bassi d’Italia, inoltre abbiamo minori introiti per quanto riguarda i diritti TV. E quindi anche come acquisti puntiamo molto sui vivai. Ora in A ci sono 7 squadre che lottano per il massimo e tutte il resto per evitare la B. Pensare ad una riforma non sarebbe una cattiva idea“.