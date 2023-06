Sampdoria, domani la fondamentale assemblea degli azionisti

Quello di domani, venerdì 16 giugno, sarà un giorno decisamente importante per il futuro della Sampdoria appena retrocessa in Serie B. Alle ore 12:00 a Corte Lambruschini è in programma l’assemblea degli azionisti. C’è fiducia sulla presenza di Fabio Toso, il nuovo amministratore unico della Sport Spettacolo Holding – società che controlla ancora la Samp fino a quando non ci sarà la chiusura con Andrea Radrizzani e Matteo Manfredi -, da poco nominato da Massimo Ferrero. Se Toso non dovesse esserci, l’assemblea slitterebbe al 19 o 20 giugno, giorno in cui la società blucerchiata dovrà avere tutti i documenti pronti per iscriversi al prossimo campionato di serie B. C’è da approvare il bilancio al 31 dicembre 2022 e senza questo passaggio il futuro può diventare pericoloso.