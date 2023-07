Fabio Fognini in campo con Niccolò Ciavarella allo Sporting Club Eur

Fabio Fognini è tornato al lavoro e si sta allenando sui campi dello Sporting Club Eur. L’ex numero 9 del mondo, reduce da uno stiramento al pettorale nella recente cavalcata al terzo turno del Roland Garros, è arrivato nella capitale insieme al coach ed ex capitano di Coppa Davis, Corrado Barazzutti. Sulla terra rossa del circolo romano, Fognini si è allenato con Niccolò Ciavarella e Daniele Minighini, prospetti classe 2004 che giocano da sempre allo Sporting Club Eur e sono da anni nel radar della federazione. Le sessioni dell’ex top ten hanno intrattenuto soci e ragazzi che hanno potuto ammirare da vicino le gesta del taggiasco, ben determinato a riprovarci. Reduce dai terzi turni agli Internazionali BNL d’Italia e al Roland Garros, il trentaseienne di Arma di Taggia ha dato prova di essere ancora competitivo e soprattutto motivato. L’ultimo infortunio ha rallentato il processo, ma Fabio sta provando a rimettersi in moto e sta muovendo i primi passi a Roma. La speranza è naturalmente quella di poterlo rivedere presto in campo, nel frattempo lo Sporting Club Eur ha avuto l’onore di ospitare lui ed il suo team.