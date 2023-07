Chi è Mauro Meluso, il nuovo direttore sportivo del Napoli

Con un tweet a sorpresa, Aurelio De Laurentiis ha annunciato che Mauro Meluso è il nuovo direttore sportivo del Napoli. L’uomo prenderà il posto di Cristiano Giuntoli, passato alla Juventus. Prima di un dirigente, Meluso è stato innanzitutto un calciatore, di ruolo attaccante. 58 anni, nato a Cosenza, è cresciuto nel vivaio della Lazio, con cui ha debuttato in Serie A nel 1983. Gran parte della sua carriera si è concentrata però in Serie C1, con Salernitana, Monopoli, Casarano e Messina. A fine carriera ha militato anche in Serie D con la Fermana, contribuendo alla promozione in Serie C2 con sei reti.

Da direttore sportivo, invece, ha lavorato a Foggia, Padova, Pisa, Sangiovannese, Teramo e Ternana. Nel 2011 è stato invece nominato responsabile settore tecnico del Frosinone, mentre dal 2014 al 2016 è stato direttore sportivo del Cosenza. Quindi quattro stagioni con il Lecce sempre come direttore sportivo, contribuendo alla doppia promozione dei pugliesi fino alla Serie A. Dopo il ritorno in B nel 2020 le strade di sono però separate e Meluso ha firmato un triennale con lo Spezia. Il contratto è stato tuttavia rescisso dopo una sola stagione e ora Meluso è pronto ad iniziare una nuova esperienza con il Napoli.