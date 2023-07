Wimbledon 2023, le quote di Sinner-Djokovic: favorito il serbo, una vittoria di Jannik paga 5 volte la posta

Le quote della semifinale della parte bassa del tabellone maschile di Wimbledon 2023, che metterà di fronte Jannik Sinner e Novak Djokovic. Dodici mesi dopo, ma stavolta un turno più avanti, i due giocatori si ritrovano sempre sui prati londinesi e andranno a caccia del pass per la finale. Le quote del match sono dunque rese ancora più interessanti dal paragone con lo scorso anno. Sicuramente nel 2022 Sinner non stava giocando così bene, ma allo stesso tempo Djokovic non era in corsa per il Grande Slam.

Come è giusto che sia, i bookmakers vedono favorito Novak Djokovic, che non perde un match sul Centrale all’All England Club da oltre 10 anni ed è approdato in semifinale battendo avversari ostici del calibro di Wawrinka, Hurkacz e Rublev. Una vittoria del serbo paga 1,18, mentre la quota si alza a 2,10 se si guarda un successo in tre set (3-0). Meno probabili le altre combinazioni: il 3-1 è a 3.30 e il 3-2 a 6.00.

Per quanto riguarda Sinner, invece, un suo successo è quotato 5.00 (qualche agenzia lo offre anche a 4.75). Si tratta comunque di un passo avanti rispetto allo scorso anno, in cui era quotato 6.00-6.50. Per chi volesse scommettere sul risultato esatto, il 3-0 in favore di Jannik paga 17, il 3-1 13 e il 3-2 11. Infine, offre quote interessanti il mercato over/under. Si parte dall’over 31.5 a 1.45 e si arriva all’over 39.5 a 2.10. Ci sono però occasioni per tutti, basti pensare che sui 36.5 alcune agenzie quotano maggiormente l’under, mentre altre l’over