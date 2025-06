Sara Errani e Jasmine Paolini sono state sconfitte dalla coppia formata dalla slovacca Tereza Mihalikova e la britannica Olivia Nicholls al WTA 500 di Berlino.

Dopo quella di Simone Bolelli e Andrea Vavassori ad Halle, arriva una nuova sconfitta in finale per il tennis italiano. Anche se in questa occasione, a differenza della coppia maschile, si tratta di una delusione maggiore, perché abbastanza inattesa.

Al WTA 500 di Berlino, per il doppio femminile, Sara Errani e Jasmine Paolini sono state, infatti, superate al supertiebreak del terzo set dalla coppia formata dalla slovacca Tereza Mihalikova e la britannica Olivia Nicholls.

Le due tenniste si sono imposte contro le teste di serie numero uno azzurre con il punteggio di 4-6 6-2 10-6, riuscendo a salite in sesta posizione nel Race, in piena corsa per un posto a fine stagione alle WTA Finals di Riad.

Errani e Paolini vedono così scappare via la possibilità di conquistare il terzo titolo consecutivo dopo Roma e Parigi.