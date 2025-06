Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno ceduto in due set alla coppia tedesca formata da Kevin Krawietz e Tim Puetz al torneo di Halle.

Niente da fare per Simone Bolelli e Andrea Vavassori, sconfitti in finale nel doppio all’Atp 500 di Halle dai padroni di casa Kevin Krawietz e Tim Puetz.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it.

I tedeschi si sono imposti sugli azzurri campioni in carica ad Halle e alla terza finale di fila, sull’erba della “Owl Arena”, in Germania, per 6-3 7-6 in un’ora e 37 minuti di gioco.

Decisivi sono stati il break del primo set e il tie-break del secondo, con gli azzurri che hanno sprecato un set point per pareggiare il conto dei parziali sul doppio del “Terra Wortmann Open”, torneo Atp 500 con montepremi totale pari a 2.522.220 euro.