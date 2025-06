Wimbledon, i ritiri improvvisi da parte di Ruud e Fils cambiano tutto: Fognini entra nel tabellone principale.

L’attesa è finita, dopo l’Australian Open e il Roland Garros già andati in scena, adesso è il momento del Torneo di Wimbledon. Tra poco più di una settimana, Londra sarà palcoscenico del terzo Grande Slam dell’anno. In vista del suo avvio le novità non smettono di stupire.

Si prospetta di fatto un evento colmo di assenti quello che andrà in onda in Inghilterra tra qualche giorno. Della top 30 dell’attuale classifica ATP non faranno parte del Wimbledon 2025 ben tre tennisti. Tra questi, ad aggiungersi ai già previsti Arthur Fils e Sebastian Korda, presente anche Ruud. Il norvegese, vittima di un infortunio al ginocchio, salterà il terzo impegno Slam annuale. Un problema al ginocchio sinistro che lo tormentava già in Francia durante il Roland Garros, e che lo obbliga a dare forfait in vista delle prossime settimane.

Tennis, Fognini entra nel tabellone principale del Wimbledon: decisivi i tanti assenti

Vero e proprio colpo di fortuna per il tennista ligure, che approfittando delle varie assenze entra nel main draw di Wimbledon. A regalare l’accesso sono stati più precisamente gli infortuni di Ruud e Fils, vittime di problemi fisici negli ultimi periodi.

Nonostante lo stato di forma poco brillante per Fognini, sarà la sua quindicesima volta in carriera nell’erba londinese, dove sarà in compagnia di altri 9 italiani. Occasione a dir poco fondamentale per il tennista di San Remo, che cercherà di portare in alto il tricolore insieme ai vari Sinner, Cobolli e Musetti e agli altri azzurri impegnati nello Slam più iconico.