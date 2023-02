Errani-Friedsam oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Linz 2023

Sara Errani se la vedrà contro Anna-Lena Friedsam nel primo turno del torneo WTA 250 di Linz 2023 (cemento indoor). La romagnola è reduce dalle qualificazioni, in cui prima ha sconfitto in tre set la ceca Denisa Hindova e poi non ha lasciato scampo alla colombiana Andrea Gamiz. Per lei nel match d’esordio nel main draw c’è un’altra tennista proveniente dal tabellone cadetto ovvero la tedesca. Quest’ultima, come l’azzurra, si trova attualmente fuori dalle prime cento giocatrici del mondo. In passato, però, ha messo piede anche in top cinquanta, quando lasciata in pace dai problemi fisici.

Sarà un bel test per Errani in un inizio d’anno finora avaro di soddisfazioni. L’azzurra, non a caso, partirà nettamente sfavorita secondo le quote dei bookmakers. La teutonica è dotata di un gioco molto potente e punterà sulla velocità della superficie per far male alla sua avversaria. Tra le due non ci sono precedenti all’attivo da dover registrare. In palio per la vincitrice c’è un secondo turno contro una tra la statunitense Alycia Parks, recentissima trionfatrice al torneo di Lione, oppure la trentunenne ucraina Anhelina Kalinina, accreditata della testa di serie numero quattro nella località austriaca.

Errani e Friedsam scenderanno in campo oggi (mercoledì 8 febbraio). Le due giocatrici sono pianificate come primo incontro di giornata sul Court 1 con inizio fissato non prima delle ore 12:00. La copertura televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Disponibile anche una diretta streaming attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento oppure gratis se tesserati FIT). In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il match di primo turno tra Errani e Friedsam. Il nostro sito garantirà ai propri lettori news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e parole delle protagoniste al termine della partita e per tutta la durata della kermesse austriaca.