La foto di Zaniolo fa infuriare i tifosi della Roma: “Mourinho ti ha sempre difeso e lo ripaghi così?”

I tifosi della Roma furiosi con Nicolò Zaniolo, che nelle prossime ore firmerà ufficialmente col Galatasaray. Il centrocampista è andato via dopo aver rotto con l’ambiente giallorosso e sui social ieri ha postato una foto con le gambe incrociate che ricorda molto da vicino quelle di Mourinho in attesa per il calciomercato. Il Corriere dello Sport riporta gli insulti social: “Mourinho ti ha sempre difeso e lo ripaghi così? Neanche in 50 vite raggiungerai i suoi trofei”, “Sai quanto pane devi mangiare prima di essere come Mourinho?”.