Errani-Begu oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Roland Garros 2023

Sara Errani se la vedrà contro Irina-Camelia Begu nel secondo turno del Roland Garros 2023, secondo Slam della stagione in partenza sui campi di terra battuta di Parigi. La veterana romagnola ha stupito tutti sconfiggendo in rimonta all’esordio la più quotata svizzera Jil Teichmann. È partita nel migliore dei modi anche la rumena, che ha lasciato le briciole alla malcapitata ungherese Anna Bondar. Servirà un’impresa all’azzurra, che partirà nettamente sfavorita secondo le quote dei bookmakers.

Errani, tuttavia, conosce già il modo di stupire nella capitale francese, lei che nel 2012 colse una splendida finale. Negli scontri diretti a condurre è proprio Sarita (3-2) anche se il bilancio sul rosso si trova in perfetta parità (2-2). Fa ben sperare il livello espresso nelle scorse settimane da Errani, che ha portato a casa ottimi risultati a livello di circuito minore. In palio per lei ci sarebbe un sorprendente terzo turno contro una tra la potente ceca Karolina Muchova oppure la solida argentina Nadia Podoroska, semifinalista da queste parti tre anni fa.

Errani e Begu scenderanno in campo oggi (mercoledì 31 maggio). Le due giocatrici sono pianificate come terzo e penultimo incontro di giornata sul Court 9 (al termine di Schwartzman-Borges). La diretta televisiva è affidata ad Eurosport, che segue il secondo Slam stagionale attraverso i due canali di riferimento Eurosport 1 ed Eurosport 2. Disponibile anche una diretta streaming attraverso la piattaforma Discovery+ (solo per abbonati Eurosport). Anche gli abbonati a DAZN, Sky (210 e 211) e Tim Vision avranno a disposizione i due canali lineari di Eurosport per non perdersi alcuno scambio del prestigioso evento transalpino. In alternativa, anche Sportface.it seguirà l’incontro di secondo turno tra Errani e Begu fornendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto.