Roma, Pinto: “La mia intenzione è di proseguire il lavoro con Mourinho”

“Il nostro lavoro non si può valutare in base al risultato di questa finale. Abbiamo ancora molto da fare per questo club. Sappiamo che il calcio a volte presenta delle sorprese e che non possiamo mai garantire al 100% quello che succederà in futuro, ma da parte mia l’intenzione è quella di proseguire il lavoro insieme”. Intervistato dal portale portoghese Sicnoticias, il general manager della Roma Tiago Pinto, ha parlato del futuro di Mourinho: “Mou è una persona molto esigente, che nonostante abbia 60 anni e 26 titoli continua a lavorare con la stessa ambizione e motivazione di quando aveva 30 anni”.