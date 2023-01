Errani-Bassols oggi in tv: orario, canale e diretta streaming qualificazioni Wta Lione 2023

Le indicazioni per seguire in diretta la sfida tra Sara Errani e Marina Bassols, valevole per il turno decisivo di qualificazioni del WTA di Lione 2023. A separare la tennista romagnola dal main draw del torneo francese c’è la spagnola Bassols, che al primo turno del tabellone cadetto ha sconfitto in due set la più quotata Gracheva. Successo in due set anche per Sarita, che ha avuto la meglio della wild card locale Tubello. Tra Bassols ed Errani non ci sono precedenti. La sfida è in programma oggi, domenica 29 gennaio come 3°match a partire dalle 11:00 italiane. Non è prevista una diretta televisiva dell’incontro.