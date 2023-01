Milan-Sassuolo oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Serie A 2022/2023

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Milan e Sassuolo, valevole per la ventesima giornata di Serie A 2022/2023. I rossoneri provano ad uscire da quella che può definirsi una vera e propria crisi di risultati e prestazioni. Pioli proverà a puntare anche sul fattore casalingo contro un Sassuolo anch’esso in estrema difficoltà nell’ultimo periodo. I neroverdi sono però riusciti a tornare a punti lo scorso fine settimana a Monza e vorrebbero trovare un altro risultato utile. La sfida è in programma oggi, domenica 29 gennaio alle 12:30 allo Stadio Meazza in San Siro di Milano. Diretta su Sky Sport Calcio e Dazn.