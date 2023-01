Milan-Sassuolo, programma e telecronisti Dazn e Sky Serie A 2022/2023

Il programma e i telecronisti su Dazn e Sky di Milan-Sassuolo, match valido per la ventesima giornata di Serie A 2022/2023. Al Meazza i rossoneri vogliono mettere fine a un periodo nero in questo gennaio terribile, d’altro canto anche i neroverdi sono in crisi di risultati ormai da molto tempo e hanno bisogno di punti salvezza. Chi vincerà? Appuntamento alle ore 12.30 di domenica 29 gennaio.

Milan-Sassuolo sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Edoardo Testoni e Manuel Pasqual e su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Riccardo Gentile e Nando Orsi.