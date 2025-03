L’entry list del torneo Wta 500 di Stoccarda 2025, in programma dal 14 al 20 aprile sui campi in terra battuta indoor della città tedesca. Campo partecipanti come da tradizione di altissimo livello per il primo grande appuntamento sul rosso europeo della stagion WTA. Ci sono le prime quattro giocatrici al mondo e cinque delle prime sei, con Madison Keys unica assente. L’altra top-10 non al via è Elena Rybakina, mentre c’è Jasmine Paolini. Di seguito l’entry list completa del torneo Wta 500 di Stoccarda.

ENTRY LIST WTA 500 STOCCARDA 2025

1​ SABALENKA, ARYNA 1​

2​ SWIATEK, IGA 2​

3​ GAUFF, COCO 3​

4​ PEGULA, JESSICA 4​

5​ ANDREEVA, MIRRA 6​

6​ PAOLINI, JASMINE 7​

7​ ZHENG, QINWEN 9​

8​ NAVARRO, EMMA 10​

9​ BADOSA, PAULA 11​

10​ SHNAIDER, DIANA 13​

11​ COLLINS, DANIELLE 15​

12​ KREJCIKOVA, BARBORA 16​

13​ HADDAD MAIA, BEATRIZ 18​

14​ VEKIC, DONNA 19​

15​ ALEXANDROVA, EKATERINA 20​

16​ SAMSONOVA, LIUDMILA 21​

17​ TAUSON, CLARA 23​

18​ OSTAPENKO, JELENA 25​

19​ FRECH, MAGDALENA 27​

20​ MERTENS, ELISE 28​