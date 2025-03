L’entry list del torneo Wta 250 di Rouen 2025, in programma dal 14 al 20 aprile sui campi in terra battuta della città francese. Evento che si svolge nella stessa settimana di Stoccarda, che come sempre vede al via la quasi totalità delle top-20 della classifica. In Francia, di conseguenza, la prima favorita sarà Elina Svitolina n°22 del ranking al momento dell’uscita dell’entry list. Livello più che buono, con tante giocatrici tra la trentesima e la settantesima posizione, come ad esempio la nostra Bronzetti. Di seguito l’entry list completa del torneo Wta 250 di Rouen.

ENTRY LIST WTA 250 ROUEN 2025

Elina Svitolina (UKR) 22

Linda Noskova (CZE) 31

Magda Linette (POL) 34

Elina Avanesyan (ARM) 36

Xinyu Wang (CHN) 39

Olga Danilovic (SRB) 41

Sofia Kenin (USA) 46

Kessler McCartney (USA) 48

Marie Bouzkova (CZE) 50

Maria Sakkari (GRE) 51

Moyuka Uchijima (JPN) 53

Anhelina Kalinina (UKR) 55

Katerina Siniakova (CZEE) 57

Jessica Bouzas Maneiro (ESP) 58

Alycia Parks (USA) 59

Emma Raducanu (GBR) 60

Lucia Bronzetti (ITA) 62

Sona Kartal (GBR) 63

Viktoriya Tomova (BUL) 64

Varvara Gracheva (FRA) 65

Ann Li (USA) 66

Irina-Camelia Begu (ROU) 69

Caroline Garcia (FRA) 74