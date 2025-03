Clamorosa svolta per Dusan Vlahovic e la Juve: il serbo finisce fuori squadra, arriva la decisione drastica da parte di Thiago Motta e del club!

La telenovela tra Dusan Vlahovic e la Juventus sembra stia per giungere al termine non con un lieto fine. Sarà addio tra l’attaccante e il club bianconero la prossima estate, su questo non ci sono più dubbi anche perché gli ultimi sviluppi portano chiaramente ad una frattura tra le parti. I primi problemi erano emersi nel trovare il rinnovo del contratto in scadenza nel 2026. L’entourage dell’ex Fiorentina chiede un cospicuo aumento, richiesta rispedita al mittente dalla società.

Niente contro il serbo ma è una precisa politica societaria che aveva portato all’addio anche Chiesa e Rabiot (tra gli altri) nelle ultime stagioni. Il problema del mancato prolungamento di accordo si è rivelato un boomerang sulle prestazioni del classe 2000, sempre lontano da una media realizzativa che ha dimostrato di poter avere in carriera, soprattutto nella sua esperienza a Firenze. Se fino a gennaio era l’unico attaccante a disposizione di Thiago Motta con il tecnico costretto a spremerlo ogni tre giorni, tra prestazioni non all’altezza e frecciatine a distanza, con l’arrivo di Kolo Muani, Vlahovic non sta vedendo più campo.

Vlahovic-Juve è finita, è fuori squadra! I dettagli

Solo 23 minuti giocati nelle ultime tre partite. Probabilmente sulle scelte di Motta sta influendo anche la vicenda del contratto ed è chiaro come il serbo sia ormai fuori dai piani. Questo comporta però diversi rischi che la Juve si sta prendendo.

Il giocatore è ormai fuori squadra, la decisione è stata presa. Anche quando c’è da recuperare il risultato vengono fatte altre scelte. Vlahovic è finito ai margini della rosa e deve accontentarsi delle briciole. Una mossa comunque rischiosa da parte del club, in quanto non mettendosi in luce, il suo prezzo va calando. In questo modo la Juve dovrà accontentarsi di una cifra al ribasso rispetto quella desiderata. Non il massimo nelle aspettative di Giuntoli e soci. Per questo è probabile che da qui a fine stagione verrà chiesto a Thiago Motta di impiegare l’ex Fiorentina con più continuità. Sempre che l’attuale situazione non porti ad un esonero immediato da parte del tecnico.

In quel caso le carte verrebbero mischiate nuovamente con Vlahovic che potrebbe tornare protagonista. Perché in questa storia quello che sembra essere chiaro, oltre all’addio che avverrà in ogni caso in estate per il mancato rinnovo, c’è anche lo scarso feeling tra l’italo-brasiliano e il serbo. I due non hanno legato, tutt’altro. E sicuramente questo è un altro dei punti a sfavore dell’ex Bologna, oggetto della critica da parte di tifosi e addetti ai lavori.