F1, presentazione Red Bull 2023 in tv: data, orario, canale e diretta streaming

Tutto pronto per la presentazione della nuova Red Bull per la stagione di F1 2023: il team austriaco toglierà il velo alla nuova monoposto sabato 3 febbraio, ecco tutte le informazioni su canale, orario e diretta tv e streaming. I campioni del mondo, sia per il titolo piloti che costruttori, sono la seconda scuderia a mostrare la nuova vettura per il prossimo Mondiale e lo faranno da New York alle ore 17 italiane (11 locali), quando sarà finalmente possibile ammirare la nuova Red Bull. Non ci sarà nessuna diretta tv in Italia, ma su Sky Sport 24 nel corso della giornata arriveranno le prime immagini e Sportface vi proporrà tutte le foto e le informazioni con le parole dei protagonisti. E’ anche possibile, se non probabile, che la stessa Red Bull trasmetterà live sui propri canali social la presentazione.