Matteo Manassero e Francesco Molinari tornano protagonisti sul PGA Tour per giocare il Farmers Insurance Open. Il torneo partirà domani, mercoledì 22 gennaio, a San Diego, in California. L’evento, in scena su due differenti percorsi del Torrey Pines Golf Course (North e South), metterà in palio 9.300.000 dollari, di cui 1.674.000 andranno al vincitore. A difendere il titolo conquistato nel 2024 sarà il francese Matthieu Pavon. Per provare ad impedirglielo ecco il giapponese Hideki Matsuyama, già campione, quest’anno, nel The Sentry Open. Presenti anche lo Ludvig Aberg, gli americani Keegan Bradley, Sahith Theegala e Tony Finau. Proveranno ad inserirsi nel lotto dei favoriti anche il sudcoreano Sungjae Im, l’inglese Aaron Rai, l’irlandese Shane Lowry e l’australiano Jason Day, reduce dal terzo posto nel The American Express e due volte vincitore (2015 e 2018) dell’evento. Tra i past winner presenti Brandt Snedeker (2012 e 2016), Justin Rose (2019), Luke List (2022) e Max Homa (2023). Nei primi due round Manassero sarà al fianco del nipponico Takumi Kanaya e dello svedese Tim Widing, mentre Molinari troverà di fronte l’americano Chris Gotterup e l’inglese Matt Wallace, tra gli europei da seguire verso le qualificazioni alla Ryder Cup di Bethpage (New York).

“Dal 1961, il Century Club ha utilizzato il golf come piattaforma per mostrare San Diego a un pubblico internazionale, generare entrate per la città e fare la differenza nella nostra comunità creando programmi a beneficio di enti di beneficenza per i giovani a rischio e svantaggiati. Il sesto APGA Tour Farmers Insurance Invitational annuale si svolgerà al Torrey Pines Golf Course in concomitanza con il Farmers Insurance Open® del PGA TOUR. L’evento fa parte dell’impegno continuo di Farmers® nei confronti dell’APGA Tour e del suo lavoro per aumentare la diversità nel golf. Le organizzazioni si impegnano inoltre a garantire che i giocatori abbiano accesso agli strumenti e al supporto di cui hanno bisogno, consentendo loro di concentrarsi meglio sul loro percorso di carriera e sullo sviluppo nel gioco”, la nota dell’organizzazione.

Migliozzi e Laporta a Dubai

Restano negli Emirati Arabi Uniti, a Dubai, Guido Migliozzi e Francesco Laporta. I due azzurri saranno impegnati, dal 23 al 26 gennaio, a Ras Al Khaimah per il Ras Al Khaimah Championship. Insieme a loro anche Andrea Pavan. L’evento, arrivato alla quarta edizione, è stato vinto finora da due danesi (Nicolai Hojgaard nel 2022 e Thorbjorn Olesen nel 2024) e da un britannico, Daniel Gavins (2023). Proprio Olesen, campione in carica, andrà a caccia del bis nell’edizione 2025. Da considerare insidiosi anche Ryan Fox e Daniel Hillier, lo scozzese Ewen Ferguson, gli spagnoli Nacho Elvira, Adrian Otaegui e Pablo Larrazabal, il nordirlandese Tom McKibbin, il canadese Aaron Cockerill, il tedesco Yannik Paul, l’austriaco Bernd Wiesberger e i giapponesi Keita Nakajima e Yuto Katsuragawa. Il Ras Al Khaimah Championship, che si disputa sulla distanza di 72 buche, metterà in palio 2.500.000 dollari, di cui 425.000 andranno al vincitore.

Paratore e Celli in Sudafrica

Per quanto riguarda il Challenger Tour, in Sudafrica, sempre dal 23 al 26 gennaio, ecco Renato Paratore, Filippo Celli, Aron Zemmer e Lorenzo Scalise. A Limpopo, nello SDC Open, grande rappresentazione italiana.