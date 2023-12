Entry List Wta Auckland 2024: partecipanti ed italiane presenti

L’entry list del torneo Wta 250 di Auckland 2024, in programma da lunedì 1 a domenica 7 gennaio in su campi veloci all’aperto. Coco Gauff guida il seeding ed è anche l’unica top-20 presente in tabellone in Nuova Zelanda. Dovrebbe essere questa la sede del ritorno in campo di Amanda Anisimova, ma anche quello di Emma Raducanu, entrambe ferme da diversi mesi. Di seguito l’entry list completa del torneo Wta 250 di Auckland.

CALENDARIO ATP 2024

CALENDARIO WTA 2024

TUTTE LE ENTRY LIST DEL 2024

ENTRY LIST WTA 250 AUCKLAND 2023

1. Coco Gauff (USA) World No 3

2. Elina Svitolina (UKR) No 25

3. Lesia Tsurenko (UKR) No 31

4. Emma Navarro (USA) No 32

5. Marie Bouzkova (CZE) No 34

6. Xinyu Wang (CHN) No 36

7. Petra Martic (CRO) No 40

8. Varvara Gracheva (FRA) No 43

9. Anna Blinkova No 50

10. Anastasia Pavlyuchenkova No 57

11. Magdalena Frech (POL) No 63

12. Rebecca Masarova (ESP) No 64

13. Yulia Putintseva (KAZ) No 68

14. Xiyu Wang (CHN) No 71

15. Elina Avanesyan No 74

16. Yue Yuan (CHN) No 77

17. Emina Bektas (USA) No 87

18 Kayla Kay (USA) No 89

19 Jaqueline Cristian (ROU) 91

20. Linda Fruhvirtova (CZE) No 93

21. Diane Parry (FRA) 94

22. Claire Liu (USA) 99.

(WC) Caroline Wozniacki (DEN)

(WC) Emma Raducanu (GBR)

(WC) Amanda Anisimova (USA)