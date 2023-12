Entry List Wta Brisbane 2024: partecipanti ed italiane presenti

L’entry list del torneo Wta 500 di Brisbane 2024, in programma da lunedì 1 a domenica 7 gennaio in su campi veloci all’aperto. Tante top players apriranno qui il loro nuovo anno solare, a partire dalle ultime due finaliste degli Australian Open, ovvero Sabalenka e Rybakina. Ma c’è soprattutto il ritorno in campo di Naomi Osaka dopo lo stop per maternità. Sono tre le azzurre in tabellone: Martina Trevisan, Camila Giorgi e Lucia Bronzetti. Di seguito l’entry list completa del torneo Wta 500 di Brisbane.

CALENDARIO ATP 2024

CALENDARIO WTA 2024

TUTTE LE ENTRY LIST DEL 2024

ENTRY LIST WTA 500 BRISBANE 2023

Aryna Sabalenka No.2

Elena Rybakina (KAZ) No.4

Karolina Muchova (CZE) No.8

Madison Keys (USA) No.12

Jelena Ostapenko (LAT) No.13

Liudmila Samsonova No.16

Daria Kasatkina No.18

Veronika Kudermetova No.19

Ekaterina Alexandrova No.21

Victoria Azarenka No.22

Magda Linette (POL) No.24

Sorana Cirstea (ROU) No.26

Anhelina Kalinina (UKR) No.27

Anastasia Potapova No.28

Elise Mertens (BEL) No.29

Sofia Kenin (USA) No.33

Zhu Lin (CHN) No.37

Karolina Pliskova (CZE) No.38

Marta Kostyuk (UKR) No.39

Linda Noskova (CZE) No.41

Martina Trevisan (ITA) No.42

Caroline Dolehide (USA) No.44

Katerina Siniakova (CZE) No.45

Sloane Stephens (USA) No.46

Peyton Stearns (USA) No.49

Danielle Collins (USA) No.52

Camila Giorgi (ITA) No.53

Mirra Andreeva No.56

Greet Minnen (BEL) No.59

Clara Burel (FRA) No.60

Lucia Bronzetti (ITA) No.61

Ana Bogdan (ROU) No.66

Bernarda Pera (USA) No.67

Nadia Podoroska (ARG) No.69

Anna Karolina Schmiedlova (SVK) No.73

Irina-Camelia Begu (ROU) No.75

Anna Kalinskaya No.76

Viktoriya Tomova (BUL) No.79

[WC] Naomi Osaka (JPN) –