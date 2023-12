Entry List Atp Hong Kong 2024: partecipanti ed italiani presenti

L’entry list del torneo Atp 250 di Hong Kong 2024, in programma da lunedì 1 a domenica 7 gennaio su campi veloci all’aperto. I russi Andrey Rublev e Karen Khachanov sono i primi nomi in ordine di ranking che vanno comporre la lista del torneo che dal 2024 torna in calendario per aprire la nuova stagione. Presente anche il nostro Lorenzo Musetti, mentre Matteo Berrettini risulta fuori di nove posizioni al momento. Di seguito l’entry list completa del torneo Atp 250 di Hong Kong.

1 Andrey Rublev 5

2 Karen Khachanov 15

3 Frances Tiafoe 16

4 Francisco Cerundolo 21

5 Jan-Lennard Struff 25

6 Lorenzo Musetti 27

7 Laslo Djere 33

8 Christopher Eubanks 34

Arthur Fils 36

Mackenzie McDonald 41

Sebastian Ofner 43

Botic van de Zandschulp 50

Miomir Kecmanovic 54 5

Roberto Bautista Agut 57

Fabian Marozsan 64

Nuno Borges 66

Pavel Kotov 67

Emil Ruusuvuori 69

Pedro Cachin 70

Milos Raonic 33 (PR)

Marin Cilic 21 (PR)

ALTERNATES

1 Borna Gojo 72

2 Benjamin Bonzi 73

3 Taro Daniel 75

4 Tomas Machac 78

5 Bernabe Zapata Miralles 80

6 Alexandre Muller 81

7 Gregoire Barrere 84

8 Jaume Munar 86

9 Matteo Berrettini 92

10 Daniel Elahi Galan 93