L’Italia del beach volley scalda i motori in vista delle Olimpiadi di Los Angeles 2028 e le novità non mancano. Inevitabile cambiare le carte in tavola (o meglio, le coppie sulla sabbia) dopo gli addii dei veterani che per tanti anni hanno portato in alto il Tricolore. Si è ufficialmente ritirato Paolo Nicolai, omaggiato con un lungo applauso di appassionati e colleghi alle Beach Pro Tour Finals di Doha di dicembre, ultimo torneo della sua incredibile carriera. L’atleta dell’Aeronautica Militare, dopo un decennio in coppia con Daniele Lupo, ha giocato il triennio che ha portato alle Olimpiadi di Parigi 2024 (la sua quarta partecipazione olimpica) in coppia con il giovane Samuele Cottafava. Nicolai saluta il beach volley giocato con tre titoli europei, un argento olimpico (a Rio 2016) e 14 tornei vinti nel World Tour. Nicolai ora inizia una nuova avventura nel ruolo di Direttore Tecnico della Squadra Nazionale maschile.

Il Direttore Tecnico del settore femminile verso i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028, invece, è Caterina De Marinis, già allenatrice della coppia di punta Gottardi/Menegatti. Proprio il futuro di questa coppia è più incerto che mai, dal momento che Marta Menegatti, dopo Parigi, non è più scesa sulla sabbia. Nell’intervista ai nostri microfoni prima delle ultime Olimpiadi, la 34enne rodigina aveva già annunciato che si sarebbe presa una pausa per dare respiro a mente e corpo dopo tanti anni ad altissimo livello. “Non so dire se sarà una pausa prolungata e definitiva oppure no, lo vedrò strada facendo“, aveva specificato Menegatti. L’annuncio del ritiro per ora non è arrivato e la speranza che l’atleta dell’Aeronautica Militare possa proseguire rimane. Intanto, scopriamo quali saranno le coppie che nel 2025 rappresenteranno l’Italia nei principali tornei internazionali di beach volley.

COTTAFAVA E GOTTARDI: I GIOVANI TALENTI GIA’ ESPERTI

Disputare un’Olimpiade dopo tre anni di lavoro con due grandi campioni come Nicolai e Menegatti ha lasciato tanto ai giovani talenti del beach volley azzurro. Samuele Cottafava inizia ora un nuovo capitolo, probabilmente affianco al classe 2001 Gianluca Dal Corso, atteso al salto di qualità decisivo dopo due anni di “gavetta” con Marco Viscovich. Il 26enne modenese, che ritroverà Nicolai come allenatore, ricoprirà dunque il ruolo di esperto della coppia, esattamente come la compagna di vita Valentina Gottardi, anche lei originaria di Modena. L’atleta classe 2002 delle Fiamme Oro ha chiuso il 2024 giocando le Finals di Doha con la 25enne Reka Orsi Toth, sorella di Viktoria, storica compagna di Marta Menegatti. Gottardi e Orsi Toth sono uscite di scena ai gironi, mostrando però un’ottima sintonia (come dimostra la bella vittoria contro le brasiliane Agatha/Rebecca), già vista al loro debutto insieme all’Elite16 di Rio.

LE ALTRE COPPIE, TRA RITORNI E IL DUBBIO ZAYTSEV

Nel settore maschile si è sciolta la coppia Alex Ranghieri/Adrian Carambula. Il friulano non sembra intenzionato a ritirarsi, ma dovrà cercare un nuovo compagno: Mr Skyball ha salutato il beach volley giocato, iniziando una nuova vita come allenatore dei fortissimi norvegesi Mol/Sorum. Ritorno in vista per Enrico Rossi, che ha disputato il Challenge di Haikou di novembre in coppia con Manuel Alfieri, ma potrebbe essere affiancato nel 2025 a Jakob Windisch. Si attendono poi notizie ufficiali sulla coppia degli esperti Daniele Lupo ed Ivan Zaytsev, che si sono laureati Campioni d’Italia nel 2024 dopo due soli mesi assieme. Lo Zar ha appena salutato il Vero Volley Monza ed è approdato al Galatasary per quella che dovrebbe essere la sua ultima stagione indoor. Dall’estate 2025 Zaytsev dovrebbe, infatti, dedicarsi completamente al beach volley per inseguire una nuova Olimpiade in coppia con Lupo.

In campo femminile, la seconda coppia azzurra sarà formata da Claudia Scampoli e Giada Bianchi, che hanno esordito insieme qualificandosi al tabellone principale dell’Elite16 di Rio de Janeiro di inizio novembre. Ampi margini di miglioramento per questo duo che si forma dopo il ritiro di Margherita Bianchin, annunciato all’indomani della finale del Campionato Italiano di settembre (vinto da Bianchi in coppia con Reka Orsi Toth). La Federazione Italiana sta lavorando sui territori, anche con la collaborazione dei club di volley indoor, per reclutare e far crescere le ragazze più giovani, in modo da dare continuità al movimento femminile. Tante novità quindi nel 2025 per l’Italia del beach volley, che vuole continuare a crescere ed ottenere risultati importanti in questo quadriennio olimpico verso LA2028.