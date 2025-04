Maximilian Schachmann vince la cronometro di 16,5 chilometri che ha inaugurato oggi sulle strade di Vitoria-Gasteiz l’edizione 2025 del Giro dei Paesi Baschi. Il tedesco della Soudal-Quick Step ha completato il percorso in 18’37”, beffando per appena 54 centesimi Joao Almeida (UAE Team Emirates) e per 0″76 Florian Lipowitz (Red Bull-Bora Hansgrohe). Domani la seconda frazione, partenza da Pamplona-Iruña e arrivo a Lodosa dopo 199,8 km. “Ho fatto una buona cronometro, sono contento perché ho spinto al massimo delle mie possibilità. Sarebbe fantastico iniziare come nel 2019. È stato sicuramente qualcosa di particolare. I primi metri soprattutto erano complicati, ma credo di essermi destreggiato bene. Dopo la partenza poi è stato un percorso decisamente veloce con pochissime occasioni per recuperare energie. È stata una tappa corta, ma sicuramente interessante. Siamo qui con una squadra forte e abbiamo diverse opzioni sia per la volata di domani, sia per le tappe dure che arriveranno nei giorni successivi. Ci saranno diverse tappe con salite impegnative nel finale, e l’ultima frazione sarà durissima come sempre. Il mio obiettivo sarà conquistare la top-10 in classifica generale. Io inoltre punterò anche a qualche tappa, mentre Ilan Van Wilder, che ha fatto molto bene alla Parigi-Nizza, punterà solo alla classifica. Lui è pronto esattamente come lo sono io e come lo è il resto della squadra”, le parole di Schachmann.

La top ten di giornata e la classifica generale

Maximilian Schachmann (Soudal Quick-Step) 18’37” Joao Almeida (UAE Emirates XRG) 18″37 Florian Lipowitz (Red Bull – BORA – Hansgrohe) +1″ Ethan Hayter (Soudal Quick Step) +6″ Aleksandr Vlasov (Red Bull – BORA – Hansgrohe) +10″ Ilan Van Wilder (Soudal Quick-Step) +11″ Victor Campenaerts (Team Visma | Lease a Bike) +12″ Mattia Skjelmose (Lidl-Trek) +12″ Bruno Armirail (Decathlon AG2R La Mondiale) +13″ Michael Leonard (INEOS Grenadiers) +16

Albo d’Oro recente Giro dei Paesi Baschi

2024 AYUSO Juan

2023 VINGEGAARD Jonas

2022 MARTINEZ Daniel Felipe

2021 ROGLIČ Primož

2020 Non disputata per pandemia Covid-19

2019 IZAGIRRE Ion

2018 ROGLIC Primoz

2017 VALVERDE Alejandro

2016 CONTADOR Alberto

2015 RODRIGUEZ Joaquim