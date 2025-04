L’Italia del calcio femminile si prepara a sfidare la Danimarca per continuare il percorso di qualificazione per la Nations League. Le Azzurre scenderanno in campo domani a Herning, con il calcio d’inizio in programma per le 18:00 e un solo risultato valido: quello vincente. La squadra di Andrea Soncin è reduce da due sconfitte consecutive, una incassata nella gara d’andata e l’altra nella partita in Svezia, e ora sogna di agganciare la biancorosse per ottenere il secondo posto. Il piazzamento permetterebbe all’Italia di giocarsi la permanenza nella Lega A nelle ultime due partite del Gruppo 4.

LE PAROLE DI SONCIN E CANTORE

“Sono orgoglioso di quanto fatto tre giorni fa dalle ragazze – ha sottolineato il Ct – con la Danimarca dovremo essere brave a gestire il match in base alle nostre caratteristiche. All’andata abbiamo sbagliato tanto a livello tecnico, domani ci vorrà maggiore lucidità e più qualità in fase di sviluppo dell’azione. Giocheremo con consapevolezza ed energia”. Le Azzurre hanno subito sei gol nelle ultime due uscite, ma Soncin non si dice preoccupato: “Stiamo facendo tutte le valutazioni per costruire al meglio il nostro progetto tattico, dovremo interpretare al meglio i diversi momenti topici della partita e mostrare il nostro solito spirito, che non può mai mancare quando si indossa questa maglia”.

In conferenza parla anche Sofia Cantore, che afferma: “Vogliamo vincere a tutti i costi… scendendo in campo con il cuore e la giusta dose di spavalderia sono certa che riusciremo a fare una grande prestazione. Dipende tutto da noi”. Contro la Svezia è subentrata dalla panchina, ma contro la Danimarca partirà dal primo minuto: “C’è grande unità nello spogliatoio e nessuna gelosia, chiunque giocherà avrà il sostegno di tutte. Questa stagione mi ha dato tanta fiducia che riesco a portare anche in Nazionale, ora voglio trovare sempre più continuità e spero di riuscirci soprattutto in termini di gol e assist”.

L’ELENCO DELLE CONVOCATE

Portieri: Rachele Baldi (Inter), Camilla Forcinella (Genoa), Laura Giuliani (Milan), Margot Shore (Bologna);

Difensori: Valentina Bergamaschi (Juventus), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (Roma), Federica D’Auria (Lazio), Maria Luisa Filangeri (Fiorentina), Elena Linari (Roma), Elisabetta Oliviero (Lazio), Julie Piga (Milan), Cecilia Salvai (Juventus), Angelica Soffia (Milan);

Centrocampiste: Arianna Caruso (Bayern Monaco), Manuela Giugliano (Roma), Eleonora Goldoni (Lazio), Marta Pandini (Roma), Eva Schatzer (Juventus), Annamaria Serturini (Inter), Emma Severini (Fiorentina), Flaminia Simonetti (Lazio);

Attaccanti: Agnese Bonfantini (Fiorentina), Michela Cambiaghi (Inter), Sofia Cantore (Juventus), Cristiana Girelli (Juventus), Martina Piemonte (Lazio).

CALENDARIO, RISULTATI E CLASSIFICA GRUPPO 4 (Lega A)

Prima giornata: ITALIA-Galles 1-0, Danimarca-Svezia 1-2

Seconda giornata: ITALIA-Danimarca 1-3, Galles-Svezia 1-1

Terza giornata: Svezia-ITALIA 3-2, Galles-Danimarca 1-2

Classifica: Svezia 7 punti, Danimarca 6, ITALIA 3, Galles 1

Quarta giornata (domani): Danimarca-ITALIA (ore 18, Herning), Svezia-Galles (ore 19, Goteborg)

Quinta giornata (30 maggio): ITALIA-Svezia (orario tbc, Parma), Danimarca-Galles (ore 19.15, Odense)

Sesta giornata (3 giugno): Galles-ITALIA, Svezia-Danimarca