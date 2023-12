Entry List Atp Brisbane 2024: partecipanti ed italiani presenti

L’entry list del torneo Atp 250 di Brisbane 2024, in programma da lunedì 1 a domenica 7 gennaio in su campi veloci all’aperto. C’è anche il nostro Matteo Arnaldi in un campo partecipanti davvero di grande livello per questo torneo che inaugura la stagione tennistica. Holger Rune è al momento l’unico top-10 al via, ma l’attesa è tutta per Rafa Nadal, che tornerà in campo a distanza di quasi un anno grazie a una wild card. Di seguito l’entry list completa del torneo Atp 250 di Brisbane.

1 Holger Rune 8

2 Grigor Dimitrov 14

3 Ben Shelton 17

4 Ugo Humbert 20

5 Sebastian Korda 24

6 Sebastian Baez 28

7 Tomas Martin Etcheverry 30

8 Aslan Karatsev 35

Roman Safiullin 39

Alexei Popyrin 40

Andy Murray 42

Matteo Arnaldi 44

Max Purcell 45

Yoshihito Nishioka 47

Alexander Shevchenko 48

Yannick Hanfmann 51

J.J. Wolf 53

Jordan Thompson 55

Daniel Altmaier 56

Marton Fucsovics 59

Marcos Giron 60

Reilly Opelka 33 (PR)

(WC) Rafael Nadal 664

ALTERNATES

1 Aleksandar Vukic 62

2 Thanasi Kokkinakis 65

3 Christopher O’Connell 68

4 Rinky Hijikata 71

5 Borna Gojo 72

6 Benjamin Bonzi 73

7 Taro Daniel 75

8 Dominik Koepfer 77

9 Tomas Machac 78

10 Thiago Seyboth Wild 79