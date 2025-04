Con l’annuncio ufficiale del Vaticano che ha fissato per la mattinata di sabato 26 aprile i funerali di Papa Francesco, scomparso ieri a 88 anni, si apre un punto interrogativo sulle gare di Serie A in programma per lo stesso giorno. Come già accaduto lunedì 21 aprile, quando diverse partite sono state rinviate in segno di lutto, anche sabato potrebbe esserci delle modifiche al calendario del massimo campionato italiano. In particolare, a rischio slittamento sono i tre match previsti per sabato: Como-Genoa (ore 15), Inter-Roma (ore 18) e soprattutto Lazio-Parma (ore 20:45), che si giocherà proprio a Roma, dove è attesa una grande affluenza di fedeli per l’ultimo saluto al Pontefice.

La situazione

Il nodo principale riguarda motivazioni legate all’ordine pubblico, considerata la portata dell’evento e la contemporaneità con una partita serale ad alta affluenza. Secondo fonti vicine agli organizzatori e alle autorità competenti, l’ipotesi più concreta al momento è quella di rinviare quantomeno la gara dell’Olimpico a lunedì 28 aprile, evitando così la domenica, giornata già densa di impegni nella Capitale per via del Giubileo dei Giovani, che porterà a Roma oltre 100 mila persone. Manca ancora l’ufficialità da parte della Lega Serie A, ma il rinvio appare ormai sempre più probabile. Si attende a breve una comunicazione definitiva. Per quanto concerne le altre due sfide del sabato, tutto o quasi dipenderà dalle indicazioni che usciranno fuori dal Consiglio dei Ministri. In caso di lutto Nazionale e conseguente stop a tutti gli eventi sportivi, la Lega Serie A si vedrebbe per forza di cose costretta a rinviare anche Como-Genoa e Inter-Roma.

AGGIORNAMENTO DELLE 12:35

Si è conclusa a palazzo Chigi la riunione del Consiglio dei ministri. Nel corso della riunione sono stati proclamati cinque giorni di lutto nazionale a seguito della scomparsa di papa Francesco a partire da oggi. “Sabato il campionato di calcio sarà sospeso, mentre domenica le partite si giocheranno”. Lo fa sapere il ministro della Protezione civile, Nello Musumeci, al termine del Cdm di oggi. Da quest’ultimo è arrivato infatti l’invito a sospendere tutti gli eventi sportivi di sabato 26 aprile, giorno dei funerali di Papa Francesco. Una decisione che arriva direttamente dal governo e che porterà la Lega Serie A ad adeguarsi trovando nuove date per Como-Genoa, Inter-Roma e Lazio-Parma.