Nonostante gli zero titoli conquistati in stagione, Tiger Woods non ha concluso il 2024 a mani vuote. Come si evince da un rapporto di Josh Carpenter dello Sports Business Journal, il 49enne, si è classificato al primo posto nel ranking del Player Impact Program, volto a premiare i giocatori più popolari del PGA Tour. Il fuoriclasse americano ha disputato soltanto cinque eventi nel 2024, superando peraltro il taglio solamente in occasione del Masters, chiudendo al 60° posto con +16. Ha inoltre sfiorato la vittoria del PNC Championship insieme al figlio Charlie, mentre lontano dal green ha lanciato il suo marchio di abbigliamento Sun Day Red. Tutto ciò gli è bastato per comandare la classifica PIP e incassare un premio da 10 milioni di dollari.

Secondo posto per il numero uno del mondo Scottie Scheffler, vincitore di sette eventi del PGA Tour e dell’oro olimpico nel 2024. Il 28enne di Ridgewood, che per la terza stagione consecutiva si è aggiudicato il premio Player of the Year del PGA Tour, può consolarsi con un assegno da 8 milioni di dollari. Terzo posto infine per Rory McIlroy, che si era aggiudicato il primo PIP nel 2023. Per lui 4,5 milioni di dollari incassati.

La top 10 del ranking PIP

1. Tiger Woods, $ 10 milioni

2. Scottie Scheffler, $ 8 milioni

3. Rory McIlroy, $ 4,5 milioni

4. Xander Schauffele, $ 4,5 milioni

5. Jordan Spieth, $ 4,5 milioni

6. Collin Morikawa, $ 4,5 milioni

7. Shane Lowry, $ 3,5 milioni

8. Justin Thomas, $ 3,5 milioni

9. Tommy Fleetwood, $ 3,5 milioni

10. Wyndham Clark, $ 3,5 milioni

Montepremi dimezzato

Rispetto all’anno precedente, il PGA Tour ha deciso di dimezzare il montepremi riservato al ranking PIP. Nel 2023 erano stati infatti divisi 100 milioni tra i primi 20 giocatori, con il vincitore McIlroy che aveva guadagnato 15 milioni di dollari. Nel 2024, invece, sono stati premiati i primi 10 giocatori, i quali si sono spartiti un montepremi di 50 milioni. Poco male perché il PGA Tour ha già annunciato il lancio del Player Equity Program, con 20 giocatori che – in base a determinati criteri – si divideranno 100 milioni di dollari.

I prossimi appuntamenti del PGA Tour

Il PGA Tour 2025 è stato inaugurato a Kapalua, nella contea di Maui, alle Hawaii. E sempre alle Hawaii si terrà il secondo appuntamento del circuito, con il Sony Open in programma ad Honolulu. Il ritorno nel continente è in programma per il 16-19 gennaio, in occasione del The American Express, in California.

Quando torna Scheffler?

Il rientro del numero uno del ranking è previsto proprio negli Usa per il The American Express. Il suo manager, Blake Smith ha affermato: “Il giorno di Natale, mentre preparava la cena, Scottie si è procurato una ferita al palmo della mano destra a causa di un vetro rotto. Piccoli frammenti di vetro sono rimasti conficcati nel palmo, il che ha richiesto un intervento chirurgico. Gli è stato detto che dovrebbe tornare al 100% in tre o quattro settimane. Il suo prossimo torneo in programma è l’American Express”.