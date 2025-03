L’entry list del torneo Atp 500 di Barcellona 2025, in programma dal 14 al 20 aprile sui campi in terra battuta della città catalana. Novità in arrivo per il torneo, che da quest’anno avrà un tradizionale tabellone a 32 e non più a 48 come accadeva in passato. Confermata la presenza di Carlos Alcaraz, che dovrà vedersela anche con diversi azzurri. Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi e Lorenzo Sonego sono tutti ammessi direttamente in main draw. Di seguito l’entry list completa del torneo Atp 500 di Barcellona.

ENTRY LIST ATP 500 BARCELLONA 2025

1 Carlos Alcaraz 3

2 Casper Ruud 6

3 Andrey Rublev 9

4 Stefanos Tsitsipas 10

5 Alex de Minaur 11

6 Holger Rune 12

7 Lorenzo Musetti 16

8 Frances Tiafoe 17

Arthur Fils 18

Tomas Machac 21

Karen Khachanov 23

Sebastian Korda 25

Giovanni Mpetshi Perricard 29

Brandon Nakashima 32

Matteo Arnaldi 35

Sebastian Baez 36

Jordan Thompson 37

Lorenzo Sonego 38

Alejandro Davidovich Fokina 39

Pedro Martinez 40

Reilly Opelka 33 (PR)

ALTERNATES

1 Tomas Martin Etcheverry 44

2 Roberto Carballes Baena 53

3 Jakub Mensik 54

4 David Goffin 55

5 Jaume Munar 56

6 Quentin Halys 57

7 Fabian Marozsan 59

8 Luciano Darderi 61

9 Mariano Navone 62

10 Benjamin Bonzi 63