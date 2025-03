Tutto pronto per il via al Grand Prix di fioretto Lima, nuovo appuntamento prestigioso di scherma in scena tra venerdì 21 e domenica 23 marzo. Una trasferta in Perù che vedrà una nutrita partecipazione da parte dell’Italia, visto che sono 24 gli azzurri in gara, equamente divisi tra squadra femminile e squadra maschile. Per quanto riguarda la prima, a guidare il gruppo sono Martina Favaretto, Arianna Errigo, Martina Batini, Alice Volpi ed Elena Tangherlini, ammesse direttamente al tabellone principale che inizierà domenica alle 15 ora italiana. Alle 15 di venerdì, invece, si terranno le qualificazioni che vedranno in pedana Giulia Amore, Irene Bertini, Erica Cipressa, Anna Cristino, Aurora Grandis, Francesca Palumbo e Martina Sinigalia.

Allo stesso modo, al maschile Tommaso Marini, Guillaume Bianchi, Filippo Macchi e Alessio Foconi entreranno in gara direttamente domenica, con il tabellone principale al via alle 16:30. Dalle 15 di sabato, invece, Damiano Di Veroli, Davide Filippi, Giuseppe Franzoni, Francesco Ingargiola, Giulio Lombardi, Edoardo Luperi, Tommaso Martini e Damiano Rosatelli andranno a caccia del pass. Le finali prenderanno il via a mezzanotte di domenica, prima quelle femminili e poi quelle maschili.

Fioretto, nel weekend il GP di Lima: le parole di Simone Vanni

Il fioretto italiano è reduce da un weekend davvero esaltante a Il Cairo, in Egitto, in cui Guillaume Bianchi ha ottenuto la vittoria finale, mentre Martina Batina si è aggiudicata l’argento al femminile. Oltre a ciò, il tricolore ha svettato su tutti sia nella prova a squadre femminile che in quella maschile. In questo caso, a Lima, essendo una prova élite, ci saranno solo le prove individuali.

Insomma, in Perù ci si aspetta grandi conferme, come spiega il nuovo responsabile d’arma, Simone Vanni: “La recente tappa di Coppa del Mondo al Cairo ci ha regalato eccellenti risultati e anche ottime indicazioni rispetto al lavoro che abbiamo intrapreso. Mi aspetto conferme e nuove risposte in questo Grand Prix che sarà appuntamento molto importante in vista degli eventi clou della stagione”. Vanni sarà affiancato dai maestri Fabio Galli, Eugenio Migliore e Marco Vannini, con il supporto del medico Valeria D’Errico e dei fisioterapisti Sara Primavera e Fabrizio Scopece.