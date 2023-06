Emma Raducanu collabora con Airwayz: lezioni di tennis a 2.000 dollari al mese

Emma Raducanu ha iniziato una collaborazione con la piattaforma online Airwayz e offrirà lezioni di tennis online per 2.000 dollari. La campionessa degli US Open 2021, alle prese con il recupero dalle operazioni ai polsi e ad una caviglia, fornirà a chi lo richiederà un’analisi video entro 15 giorni lavorativi su determinati aspetti (si parla di strategia di gioco o selezione di colpi). “Puoi inviare un video della tua tecnica e ricevere feedback da esperti dalla stessa Emma”, afferma il sito. “Entro 15 giorni lavorativi, riceverai una revisione completa della tua tecnica in formato scritto o video, adattata specificamente ai tuoi punti di forza e di debolezza. Non perdere questa opportunità irripetibile di imparare da uno dei migliori giocatori del mondo”. Raducanu si aggiunge a tanti altri atleti-partner della piattaforma, tra cui i calciatori Jack Grealish, Gareth Bale, Andres Iniesta e la due volte vincitrice della Coppa del Mondo femminile Alex Morgan.