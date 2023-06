Psg, l’Equipe: Henry non sarà il vice di Nagelsmann

Se Julian Nagelsmann diventerà l’allenatore del Psg, non avrà Thierry Henry come vice. La trattativa per portare il tecnico ex Bayern sulla panchina dei parigini prosegue, ma nelle discussioni è già caduta la possibilità della collaborazione con Titì: il Psg secondo l’Equipe avrebbe parecchi dubbi sulla compatibilità tra i due. Nessun dubbio invece su Nagelsmann. Luis Campos, uomo mercato del club, avrebbe già incontrato l’agente dell’allenatore, Volker Struth, in un albergo vicino Place de la Concorde.