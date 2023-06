Milan, Maldini e Massara licenziati: ma sui social nessun post. E i tifosi insorgono

Il Milan cambia faccia, ma lo fa a bassa voce. Gli addii di Paolo Maldini e Ricky Massara – i due frontman del progetto rossonero degli ultimi anni – sono stati annunciati con due comunicati freddi e di poche righe. Nessun annuncio sui social. Nè su Instagram, né su Twitter, né tantomeno su Facebook. Se un tifoso si limitasse a seguire i social del club, senza giornali o sito ufficiale, non noterebbe cambiamenti tra il Milan di ieri e quello di oggi. Eppure si parla comunque di due pezzi da novanta. Da un lato il direttore dell’area sportiva, l’eterna bandiera del club, amatissimo dai giocatori per la sua vicinanza in ogni momento allo spogliatoio. Dall’altra l’uomo mercato, che ha dato tanto dal punto di vista dell’esperienza e conoscenza per costruire un’area di ricerca di livello altissimo. Eppure sui profili social del Milan non c’è nessuna traccia di video celebrativi o ringraziamenti.

Per Maldini poche righe sul comunicato (non pubblicato sui vari profili): “Lo ringraziamo per il suo contributo in questi anni, con il ritorno del Milan in Champions League e con la vittoria dello Scudetto nella stagione 2021/22”. Poco per chi la storia del club l’ha scritta in ogni veste, sul campo e dietro la scrivania. Per Massara invece il ringraziamento “per il suo contributo al progetto di crescita del Milan in questi anni”. E intanto sui social, i tifosi si scatenano. Su Instagram sotto gli ultimi post del club, è virale l’hashtag #CardinaleOut. Qualcuno scrive anche #SempreMaldini. Ma la sostanza è sempre la stessa: sui social non c’è spazio per gli addii eccellenti. Solo silenzio a fare da colonna sonora della fine di un rapporto che sembra essersi concluso nel modo peggiore.