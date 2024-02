Doping, Halep: “La verità sta per venire fuori”

“Credo che la verità stia per venire fuori”. Simona Halep si è mostrata ottimista, in una breve dichiarazione ai giornalisti all’esterno del Tribunale Arbitrale dello Sport a Losanna, al termine della discussione del suo ricorso contro la squalifica di quattro anni per due distinte violazioni del regolamento antidoping. Ecco le sue parole riportate da SuperTennis : “Credo che la verità emergerà presto Non posso dire di più, aspetterò la pubblicazione della sentenza e poi vi potrò dare più informazioni”. Alla 32enne di Costanza il provvedimento era stato comunicato lo scorso 12 settembre, ma l’inizio della squalifica era retrodatato al 7 ottobre 2022. A maggio 2023, alla tennista rumena era stata contestata una seconda violazione del programma antidoping, relativa ad “irregolarità nel suo passaporto biologico di atleta”. Dopo un anno di attesa, il caso della Halep è stato chiuso con una squalifica di quattro anni per la rumena. Ora non resta che attendere la sentenza e le relative motivazioni.