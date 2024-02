Beach soccer: Italia batte 7-2 il Messico prima dei Mondiali

La Nazionale azzurra di beach soccer ha battuto 7-2 il Messico nell’ultima partita amichevole prima dell’inizio dei Mondiali. La dodicesima edizione di Coppa del Mondo inizierà giovedì 15 alle 12.30 italiane, con gli azzurri pronti ad affrontare gli USA. Fabio Sciacca dichiara: “Siamo in grande crescita, ci stiamo allenando a grande intensità da oltre 10 giorni e le amichevoli ci hanno aiutato a mettere minuti nelle gambe. Già contro il Senegal si era vista una squadra vicina a quella che a settembre ha vinto l’Europeo e sono sicuro che per la gara inaugurale saremo pronti. È una superficie particolare e il corpo deve riadattarsi alle sue particolarità, non è una cosa facile. Questo periodo di preparazione ci sta servendo proprio a ritrovare le giuste sensazioni“. Poi: “Una cosa possiamo prometterla a tutti i tifosi che ci seguiranno dall’Italia: che questo gruppo lotterà fino all’ultimo secondo per portare la Nazionale il più avanti possibile, vogliamo sognare e provare a fare qualcosa di grande. Avendo vinto l’Europeo a settembre avremo molti occhi puntati addosso, in tanti ci aspetteranno al varco, ma non dobbiamo pensarci: il nostro focus deve essere su gara per volta. Siamo consapevoli della nostra forza e vogliamo portare questa consapevolezza anche in campo“.