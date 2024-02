Short track, CdM Dresda: l’Italia brilla nella giornata inaugurale, in semifinale le tre staffette

E’ iniziata col piede giusto la quinta tappa della Coppa del Mondo di short track per l’Italia, che in quel di Dresda (Germania) ha centrato 19 qualificazioni su 23 possibili. Nel maschile, Pietro Sighel (Fiamme Gialle), Luca Spechenhauser (C.S. Carabinieri) e Mattia Antonioli (Fiamme Gialle) hanno proseguito il proprio cammino in entrambe le gare individuali alle quali sono iscritti. Idem nel femminile per Chiara Betti (Fiamme Gialle), Elisa Confortola (Fiamme Oro), Gloria Ioriatti (Fiamme Oro) e Arianna Sighel (Fiamme Oro). Ok Thomas Nadalini (Fiamme Oro) e Arianna Valcepina (Fiamme Gialle), che hanno ottenuto una qualificazione diretta, mentre sarà costretto ai ripescaggi Andrea Cassinelli (Fiamme Gialle), che finalmente sembra essersi messo alle spalle i problemi fisici. Avanti infine tutte e tre le staffette, approdate in semifinale.