Djokovic-Van Assche oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Banja Luka 2023

Novak Djokovic se la vedrà contro Luca Van Assche negli ottavi di finale dell’ATP 250 di Banja Luka 2023 (Bosnia ed Erzegovina), torneo di scena sui campi in terra battuta della città balcanica. Operazione riscatto per il numero uno del mondo, che la scorsa settimana a Montecarlo è uscito di scena addirittura al terzo turno per mano del nostro Lorenzo Musetti. Djokovic, prima testa di serie della manifestazione, ha ricevuto un bye all’esordio. Adesso la sfida contro il talento francese, che quest’anno ha fatto il suo ingresso tra i primi cento giocatori del mondo.

Tra i due non ci sono precedenti da registrare. Il transalpino è reduce dal bel successo in rimonta ai danni del veterano elvetico Stan Wawrinka. Contro il ventidue volte campione Slam, tuttavia, servirà un’impresa. Per Djokovic l’obiettivo, oltre che andare avanti in questo torneo, sarà quello di testarsi in vista dei successivi delicati appuntamenti sul rosso. Nel Principato, inoltre, ha anche sofferto per un piccolo problema al gomito. In palio per Djokovic ci potrebbe anche essere un quarto di finale contro il connazionale Dusan Lajovic, compagno di mille avventure con la maglia della Serbia.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Djokovic e Van Assche scenderanno in campo oggi (mercoledì 19 aprile). I due giocatori sono pianificati come terzo e penultimo incontro di giornata sul Centre Court con inizio fissato non prima delle ore 15.00. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match di ottavi di finale tra Djokovic e Van Assche garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.