Fiorentina-Lech Poznan domani in TV: orario, canale e diretta streaming ritorno quarti Conference League 2022/2023

Domani, giovedì 20 aprile alle ore 21:00, andrà in scena lo scontro di ritorno dei quarti di finale di Conference League 2022/2023 tra Fiorentina e Lech Poznan. I viola sono ormai vicinissimi ad un quarto tra le migliori 4 della terza competizione europea per importanza. Si ripartirà, infatti, dal 4-1 che i toscani hanno ottenuto in trasferta una settimana fa, in cui si sono registrare le reti di Cabral, Gonzalez, Bonaventura e Ikoné. Nell’unico precedente disputatosi in Italia tra queste due compagini, ad imporsi sono stati i polacchi con lo score di 2-1, risultato che, in ogni caso, non permetterebbe loro in questo caso di passare il turno. La partita sarà trasmessa in diretta TV su Sky Sport, in streaming sulle piattaforme Dazn e Sky Go.