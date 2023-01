Djokovic-Tsitsipas oggi in tv in chiaro? A che ora e come seguire la finale degli Australian Open 2023

Novak Djokovic se la vedrà contro Stefanos Tsitsipas nella finale maschile degli Australian Open 2023 (cemento outdoor). Il serbo, dopo qualche piccola incertezza nei primi turni, ha inserito il pilota automatico a partire dagli ottavi di finale. Per lui in palio c’è il decimo sigillo personale a Melbourne ed anche il titolo Slam numero ventidue, con cui eguaglierebbe in vetta a questa speciale classifica lo spagnolo Rafael Nadal. I precedenti contro il greco sono 10-2 in proprio favore, motivo per cui sarà il campione balcanico a partire con i favori del pronostico. Tsitsipas, tuttavia, ha dimostrato di potersela giocare ampiamente con Djokovic.

I due, infatti, si sono già incontrati nella finale di un Major. Nell’ultimo atto dello scorso Roland Garros fu Nole a prevalere ma solamente dopo una durissima battaglia di cinque set. C’è ancora una volta il serbo tra il greco ed il primo alloro della carriera a livello Slam. A dominare, inevitabilmente, ci sarà anche un po’ di tensione. Il vincitore, infatti, diventerebbe il nuovo numero uno del ranking mondiale sorpassando il giovane spagnolo Carlos Alcaraz, assente a Melbourne per via di un infortunio.

Djokovic e Tsitsipas scenderanno in campo oggi (domenica 29 gennaio). I due giocatori sono pianificati come secondo match di giornata sulla Rod Laver Arena con inizio del match fissato non prima delle ore 09:30 italiane (le 19:30 locali). La copertura televisiva è affidata ad Eurosport, che monitora la manifestazione attraverso Eurosport 1 ed Eurosport 2 (canali 210 e 211 di Sky). Non è prevista, pertanto, una diretta televisiva in chiaro della finale del primo Slam della stagione. Sarà disponibile, però, una live streaming mediante il sito di Eurosport (tramite abbonamento Premium) e le piattaforme di riferimento Discovery+, Now TV, Sky Go e DAZN. In alternativa, Sportface.it garantirà ai propri lettori una diretta testuale della finale maschile tra Djokovic e Tsitsipas. Il nostro sito, inoltre, fornirà news, approfondimenti, highlights, aggiornamenti e le parole delle protagoniste subito dopo la fine della partita.