Djokovic-Korda in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Adelaide 1 2023

Novak Djokovic se la vedrà contro Sebastian Korda nell’ultimo atto del torneo ATP 250 di Adelaide 1 2023 (cemento outdoor). Il campione serbo sta festeggiando nel migliore dei modi il suo ritorno sul suolo australiano. Tra lui e l’ennesimo titolo in carriera c’è il giovane americano, mai incontrato in carriera. Lo statunitense ha messo a segno scalpi importanti nel corso della settimana. Non possono non spiccare i nomi dello scozzese Andy Murray, dello spagnolo Roberto Bautista Agut e dell’azzurro Jannik Sinner.

Bottino pieno anche per Nole che, al pari del suo avversario, deve ancora perdere un set nel corso della manifestazione. A partire con i favori del pronostico sarà certamente Djokovic. Quest’ultimo con le sue difese ed il suo atletismo non dovrebbe avere troppi problemi contro un giocatore molto potente ma forse poco vario nel suo tennis come Korda. Quest’ultimo dovrà fare leva sul suo servizio per cercare di abbreviare il più possibile lo scambio lungo, dove il serbo ha pochissimi rivali.

Djokovic e Korda scenderanno in campo nella mattinata di domenica 8 gennaio. I due giocatori scenderanno in azione sul Campo Centrale non prima delle ore 08:30 italiane. La copertura televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora l’evento australiano attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). Vista la contemporaneità con la United Cup, infatti, l’incontro non sarà coperto televisivamente da SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FIT), Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. In alternativa, anche Sportface.it seguirà la finale tra Djokovic e Korda fornendo ai propri lettori news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e parole dei protagonisti al termine della partita.