Djokovic, il bicipite femorale preoccupa: forfait in allenamento

È durato poco più di mezz’ora il primo allenamento di Novak Djokovic in vista degli Australian Open. A costringere l’ex numero 1 al mondo allo stop un risentimento al bicipite femorale della gamba sinistra, la stessa che aveva già dato problemi ad Adelaide. Nel corso dell’allenamento competitivo contro Medvedev, il serbo, dopo essersi fermato più volte, ha iniziato a fare stretching mostrandosi dolorante, richiedendo l’intervento del medico. La battaglia di tre ore contro Korda in finale ad Adelaide, poi, non ha certo aiutato a guarire l’infiammazione: “Ho sentito il muscolo irrigidirsi un paio di volte“, aveva ammesso dopo la vittoria. Ora sono previsti giorni di riposo e terapie specifiche, ad una settimana dall’inizio del primo slam.