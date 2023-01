Matteo Salvini: “Milan e Inter hanno bisogno di un nuovo stadio. Sgarbi parla a titolo personale”

“Milan e Inter, tifosi, sportivi e società, hanno bisogno di uno stadio nuovo, sicuro, moderno, europeo, innovativo, green. Dopo anni di lavoro, progetti, incontri e impegno, è ora di partire coi lavori. Sgarbi parla a titolo personale e non ha nessuna possibilità di bloccare un progetto atteso da anni: da milanese, da tifoso e da vicepremier dico ‘avanti futuro!'”. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, dopo le parole di oggi del sottosegretario Vittorio Sgarbi. In un’intervista alla Gazzetta dello Sport, infatti, il sottosegretario alla Cultura ha ribadito la sua posizione: “San Siro non si tocca” dice per poi assicurare che il “vincolo relazionale” sullo stadio “verrà fatto”.