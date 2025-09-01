Il serbo piega Struff in tre set e sfiderà Fritz. Tra le donne vincono la n.1 Wta e la ceca Vondrousova. Stasera in campo Musetti, nella notte Sinner contro Bublik

Nessuna sorpresa agli Us Open 2025: Novak Djokovic conferma di essere sempre più un fattore a Flushing Meadows. Negli ottavi di finale il 38enne serbo ha dominato Jan-Lennard Struff (6-3 6-3 6-2) e ha centrato il suo 14° quarto di finale a New York, il quarto Major consecutivo in cui arriva almeno tra i migliori otto.

«Ho servito molto bene e questo mi rende la vita più facile. Sto cercando di essere il più efficiente possibile al servizio e di accorciare gli scambi», ha spiegato Djokovic a fine match.

Il prossimo avversario sarà Taylor Fritz, finalista della scorsa edizione e solido vincitore sul ceco Tomas Machac (6-4 6-3 6-3). Per lo statunitense sarà la grande occasione di sfidare ancora Djokovic, che però guida i precedenti 10-0 e non ha mai perso un quarto agli Us Open.

Al femminile, Aryna Sabalenka prosegue senza intoppi la difesa del titolo: la numero 1 Wta ha superato Cristina Bucsa (6-1 6-4) e nei quarti sfiderà la sorprendente Marketa Vondrousova, capace di eliminare in tre set Elena Rybakina.

Spettacolo e colpi di scena anche con Barbora Krejcikova: la ceca, campionessa a Wimbledon 2024, ha rimontato Taylor Townsend, annullando otto match point e imponendosi 1-6 7-6(13) 6-3 dopo oltre tre ore. Nei quarti affronterà Jessica Pegula.

Stasera Musetti, nella notte Sinner

Occhi puntati anche sugli azzurri: oggi Lorenzo Musetti (testa di serie n.10) sfiderà lo spagnolo Jaume Munar nel terzo match sul Louis Armstrong Stadium (dalle 17.00 italiane). A seguire, nella notte (01.00), il campione in carica e numero 1 al mondo Jannik Sinner sarà protagonista sull’Arthur Ashe contro il kazako Alexander Bublik.