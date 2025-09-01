15:30 Volley, Mondiali femminili: Turchia-Slovenia, ottavi di finale – Diretta streaming su VolleyballWorld Tv e DAZN

17:00 Basket, Europei 2025: Portogallo-Lettonia – Diretta streaming su DAZN

17:00 Tennis, US Open: Ottavi di finale – Diretta tv su SuperTennis (in chiaro) e SuperTennis Plus (tasto in su del telecomando) Sky Sport (canali: Uno 201, Arena 203, Tennis 204, Mix 211); streaming su SuperTenniX, sito di SuperTennis, SkyGo, Now

(Sinner vs Bublik 3° match e non prima delle 01.00 italiane di domani – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, SuperTennis HD; in streaming SuperTenniX, sito di SuperTennis, SkyGo, Now; Musetti vs Munar 3° match e inizio programma dalle 17.00 italiane – Diretta tv su Sky Sport Uno e su Sky Sport Arena; SuperTenniX, sito di SuperTennis, SkyGo, Now; Bolelli/Vavassori vs Cash/Tracy 3° match e inizio programma dalle 17.00 italiane – Diretta tv su Sky Sport Max (205) e in streaming su SuperTenniX, sito di SuperTennis, SkyGo, Now; Errani/Paolini vs Stollar-Wu 4° match e inizio programma dalle ore 17.00 italiane – Diretta tv su Sky Sport Max (205) e in streaming su SuperTenniX, sito di SuperTennis, SkyGo, Now)

17:00 Vela, The Ocean Race Europe, In Navigazione – 4a tappa – Diretta streaming su Discovery+

SERA

19:30 Basket, Europei 2025: Finlandia-Lituania – Diretta streaming su DAZN

20:15 Basket, Europei 2025: Serbia-Cechia – Diretta tv su Sky Sport Basket (205) e streaming su SkyGo, Now e DAZN

20:30 Calcio, Forlì-Ravenna, Serie C – Diretta tv su RaiSport, Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 251 e streaming su RaiPlay, SkyGo e Now

21:00 Calcio, Guidonia-Pineto, Serie C – Diretta tv su Sky Sport 252 e streaming su SkyGo e Now

22:45 Hockey pista, Europei: Italia-Portogallo – Diretta streaming su World Skate Europe Tv