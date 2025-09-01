Sport in tv oggi lunedì 1 settembre: Sinner e Musetti in campo agli US Open
Comincia un nuovo mese ricco di appuntamenti sportivi, si parte con Sinner e Musetti agli ottavi degli US Open.
Lo sport si mette definitivamente alle spalle il mese di agosto e si prepara a vivere un settembre ricco di grandi appuntamenti. I campionati si fermano per un paio di settimane per dare spazio alle Nazionali, ma il Grande Slam americano va spedito verso la fase ad eliminazione diretta. Oggi in campo Sinner e Musetti, che potrebbero scontrarsi ai quarti di finale in caso di passaggio del turno.
Non solo tennis, però, in questo primo giorno di settembre: avanti i Mondiali di Volley, che proseguono con gli ultimi ottavi di finale tra USA e Canada da una parte, Turchia e Slovenia dall’altra. Proseguono anche gli Europei di basket e cominciano quelli di hokey, che vedranno protagonista l’Italia contro il Portogallo. Di seguito tutti gli appuntamenti di giornata.
MATTINA
11:00 Snooker, Xi’ian Grand Prix, Qualificazioni – Diretta streaming su Discovery+
12:00 Volley, Mondiali femminili: USA-Canada, ottavi di finale – Diretta streaming su VolleyballWorld Tv e DAZN
12:30 Basket, Europei 2025: Svezia-Montenegro – Diretta streaming su DAZN
13:45 Basket, Europei 2025: Estonia-Turchia – Diretta streaming su DAZN
POMERIGGIO
15:30 Basket, Europei 2025: Germania-Gran Bretagna – Diretta tv su Sky Sport Basket (205) e streaming su SkyGo, Now e DAZN
15:30 Volley, Mondiali femminili: Turchia-Slovenia, ottavi di finale – Diretta streaming su VolleyballWorld Tv e DAZN
17:00 Basket, Europei 2025: Portogallo-Lettonia – Diretta streaming su DAZN
17:00 Tennis, US Open: Ottavi di finale – Diretta tv su SuperTennis (in chiaro) e SuperTennis Plus (tasto in su del telecomando) Sky Sport (canali: Uno 201, Arena 203, Tennis 204, Mix 211); streaming su SuperTenniX, sito di SuperTennis, SkyGo, Now
(Sinner vs Bublik 3° match e non prima delle 01.00 italiane di domani – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, SuperTennis HD; in streaming SuperTenniX, sito di SuperTennis, SkyGo, Now; Musetti vs Munar 3° match e inizio programma dalle 17.00 italiane – Diretta tv su Sky Sport Uno e su Sky Sport Arena; SuperTenniX, sito di SuperTennis, SkyGo, Now; Bolelli/Vavassori vs Cash/Tracy 3° match e inizio programma dalle 17.00 italiane – Diretta tv su Sky Sport Max (205) e in streaming su SuperTenniX, sito di SuperTennis, SkyGo, Now; Errani/Paolini vs Stollar-Wu 4° match e inizio programma dalle ore 17.00 italiane – Diretta tv su Sky Sport Max (205) e in streaming su SuperTenniX, sito di SuperTennis, SkyGo, Now)
17:00 Vela, The Ocean Race Europe, In Navigazione – 4a tappa – Diretta streaming su Discovery+
SERA
19:30 Basket, Europei 2025: Finlandia-Lituania – Diretta streaming su DAZN
20:15 Basket, Europei 2025: Serbia-Cechia – Diretta tv su Sky Sport Basket (205) e streaming su SkyGo, Now e DAZN
20:30 Calcio, Forlì-Ravenna, Serie C – Diretta tv su RaiSport, Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 251 e streaming su RaiPlay, SkyGo e Now
21:00 Calcio, Guidonia-Pineto, Serie C – Diretta tv su Sky Sport 252 e streaming su SkyGo e Now
22:45 Hockey pista, Europei: Italia-Portogallo – Diretta streaming su World Skate Europe Tv