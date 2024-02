De Luca: “Su Sinner corsa ridicola per incontrarlo prima di Mattarella”

Il governatore della Campania Vincenzo De Luca nella sua diretta Facebook ha criticato l’incontro della premier Meloni con Jannik Sinner. Parlando del ritorno del campione azzurro dopo aver vinto il Grande Slam in Australia, De Luca ha infatti dichiarato: “Quando stava tornando era già noto che sarebbe andato da Mattarella giovedì al Quirinale. Per buona educazione se c’è un appuntamento con il Capo dello Stato ti fermi e invece c’è stata la corsa per portare Sinner prima a Palazzo Chigi. Un atto ridicolo, in mancanza di garbo istituzionale“.