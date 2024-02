Salernitana, Boateng si presenta: “Felice di essere qui, Ribery mi ha parlato bene del club e della città”

“Sono davvero contento di essere qui a Salerno, non vedo l’ora di iniziare a lavorare con la squadra“. Queste le prime parole di Jerome Boateng ai canali ufficiali della Salernitana. Il difensore tedesco è arrivato da svincolato ed è pronto a rimettersi in gioco a 35 anni. “L’obiettivo è centrare la salvezza con la squadra: sarebbe come vincere un titolo, perciò dobbiamo cominciare a vincere. Io sono pronto a dare il 100% per fare grandi cose insieme ai miei compagni. Ho visto le ultime partite del club e penso che giochi molto bene” ha proseguito Boateng.

Sull’importanza di Ribery, invece: “Franck è come un fratello per me, ci sentiamo spesso al telefono ed è stato belle ricevere informazioni da lui sul club e sulla città. Mi ha sempre detto quanto fosse contento di essere qui, inoltre mi ha parlato bene della squadra e della gente. Gli sono grato per i consigli“. Infine, l’ex Bayern ha concluso: “La squadra non meritava di perdere le ultime gare: è stata sfortunata, ma il calcio è anche questo. I dettagli fanno la differenza, perciò dovremo farci trovare pronti e conquistare più punti possibili“.