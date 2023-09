Coppa Davis, Stan Wawrinka attacca l’ITF: “Spettatori pagati per fare il tifo sugli spalti”

Stan Wawrinka torna ad attaccare frontalmente la Coppa Davis e l’attuale format del torneo. Il giocatore svizzero, Campione Slam e vincitore dell’Insalatiera nel 2014 insieme a Roger Federer, continua la sua personale crociata e stavolta chiama direttamente in causa l’ITF. Nei giorni scorsi Wawrinka aveva postato un’immagine degli spalti vuoti a Manchester durante Francia-Svizzera, prendendosela anche con Gerard Piquè, ex calciatore e principale promoter di Kosmos. Adesso però la federazione internazionale ha deciso di togliere a Kosmos l’organizzazione della Davis e lo svizzero attacca proprio l’ITF: “Curiosità sulla Coppa Davis: sapevate che l’ITF paga le persone per sostenere e fare rumore per ogni paese in ogni partita?”. Queste le parole di Wawrinka sui social, confermate dallo stesso elvetico quando alcuni colleghi hanno chiesto conferma.